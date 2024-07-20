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    Титов: Может, в ближайшее время мы узнаем какую-то суперсенсацию о Джикии

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что защитник Георгий Джикия до сих пор не определился с новой командой.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

    «Здесь вопрос сразу агенту. В наше время агентов не было. Мы занимались переходами сами, или на нас выходили. А сегодня у кого-то один посредник, у кого-то — два или больше. Соответственно, совсем другие зарплаты и возможности.

    Может, в ближайшие дни или недели мы узнаем какую-то суперсенсацию, которую от нас грамотно скрывали.

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    • Джикия — профессионал, и ему не 40 лет, а всего лишь 30 — значит, играть будет в любом случае.

    Здесь вопрос аппетитов: видимо, агент поднимает ставки. Мне тяжело говорить на эту тему, не зная нюансов», — приводит слова Титова «Чемпионат».

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