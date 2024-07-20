Титов: Может, в ближайшее время мы узнаем какую-то суперсенсацию о Джикии

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».
«Здесь вопрос сразу агенту. В наше время агентов не было. Мы занимались переходами сами, или на нас выходили. А сегодня у кого-то один посредник, у кого-то — два или больше. Соответственно, совсем другие зарплаты и возможности.
Может, в ближайшие дни или недели мы узнаем какую-то суперсенсацию, которую от нас грамотно скрывали.
Джикия — профессионал, и ему не 40 лет, а всего лишь 30 — значит, играть будет в любом случае.
Здесь вопрос аппетитов: видимо, агент поднимает ставки. Мне тяжело говорить на эту тему, не зная нюансов», — приводит слова Титова «Чемпионат».