Титов: Может, в ближайшее время мы узнаем какую-то суперсенсацию о Джикии

Бывший капитан «Спартака»высказался о том, что защитникдо сих пор не определился с новой командой.

Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

«Здесь вопрос сразу агенту. В наше время агентов не было. Мы занимались переходами сами, или на нас выходили. А сегодня у кого-то один посредник, у кого-то — два или больше. Соответственно, совсем другие зарплаты и возможности.

Может, в ближайшие дни или недели мы узнаем какую-то суперсенсацию, которую от нас грамотно скрывали.

Джикия — профессионал, и ему не 40 лет, а всего лишь 30 — значит, играть будет в любом случае.

Здесь вопрос аппетитов: видимо, агент поднимает ставки. Мне тяжело говорить на эту тему, не зная нюансов», — приводит слова Титова «Чемпионат».