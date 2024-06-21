Агент Джикии: Есть предложения пройти сбор с командой, но такие варианты мы отклоняем

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Джикия стал свободным агентом после истечения срока контракта со «Спартаком».
«Что касается Георгия Джикии, мы находимся в широком поиске команд. Футболист готовится индивидуально, он находится в отличной форме и прекрасном настроении.
Взвешиваем все варианты и никуда не торопимся. Предложения пройти сбор с командой и участвовать в тренировочном процессе есть, и не от одного клуба, но пока мы их отклоняем и раздумываем», — приводит слова Шпинева «Р-Спорт».
В сезоне-2023/2024 Джикия провел в чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.