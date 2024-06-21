ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Егор Титов«Грузия еще всех удивит». Егор Титов — о сюрпризах на старте Евро-2024, провале Украины и «лебединой песне» Модрича
    Все новости спорта

    Агент Джикии: Есть предложения пройти сбор с командой, но такие варианты мы отклоняем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Химки РПЛ Футбол России
    Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия пока не определился с клубом, в котором начнет следующий сезон. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    Джикия стал свободным агентом после истечения срока контракта со «Спартаком».

    «Что касается Георгия Джикии, мы находимся в широком поиске команд. Футболист готовится индивидуально, он находится в отличной форме и прекрасном настроении.

    Взвешиваем все варианты и никуда не торопимся. Предложения пройти сбор с командой и участвовать в тренировочном процессе есть, и не от одного клуба, но пока мы их отклоняем и раздумываем», — приводит слова Шпинева «Р-Спорт».

  • Личка высказался о возможном переходе Джикии в «Динамо»
  • Читайте по теме

    • В сезоне-2023/2024 Джикия провел в чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • И без Мбаппе можно забивать!
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Голов будет в достатке?
  • Словакия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • А давайте поставим на голевое шоу?!
  • Польша — Австрия. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 21 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры