«Родина» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 1:0, обзор гола

обыграла(1:0) в матче 2-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол в этом матче московская команда забила на 22-й минуте. Отличился нападающий «Родины» Йорди Рейна.

Футбол. Россия. Первая лига Родина — СКА-Хабаровск 1:0 Гол: 1:0 Йорди Рейна (22') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Дмитрий Шадринцев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Йорди Рейна, Александр Юшин, Abdusalamov M., Musaev L. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Егор Носков, Николай Покидышев, Юрий Бавин, Артем Симонян, Дзамболат Цаллагов, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Bykov A., Pershin N., Sadiki N.

После этого матча «Родина» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 4 очками в активе. «СКА-Хабаровск» располагается на последней 18-й позиции без набранных баллов.

В следующем туре «Родина» встретится с «Аланией» 27-го июля, а «СКА-Хабаровск» сыграет против «Сочи» 28-го числа.