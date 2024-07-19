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    «Наполи» может купить у «Бенфики» бразильского вингера

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    «Наполи» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Бенфики» Давида Нереса.

    Давид Нерес
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    Давид Нерес

    Неаполитанский клуб может подписать бразильского вингера в случае продажи Йеспера Линдстрема, сообщает Corriere dello Sport.

    Источник отмечает, что «Наполи» готов предложить за 27-летнего Нереса 25 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Нереса в 25 миллионов евро. «Бенфика» купила Давида летом 2022 года у донецкого «Шахтера» за 15 миллионов евро.

    В сезоне-2023/2024 Нерес провел в чемпионате Португалии 24 матча, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

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