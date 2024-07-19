«Наполи» может купить у «Бенфики» бразильского вингера

рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Бенфики»

Неаполитанский клуб может подписать бразильского вингера в случае продажи Йеспера Линдстрема, сообщает Corriere dello Sport.

Источник отмечает, что «Наполи» готов предложить за 27-летнего Нереса 25 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Нереса в 25 миллионов евро. «Бенфика» купила Давида летом 2022 года у донецкого «Шахтера» за 15 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Нерес провел в чемпионате Португалии 24 матча, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.