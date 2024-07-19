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    Тренер «Оренбурга»: Мы готовы к матчу со «Спартаком»

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в первом туре РПЛ.

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Команда уже адаптировалась, что касается погодных условий. Нам в этом плане повезло, сильной жары не было, как 40 градусов. Нам пришлось адаптироваться немного к нашему искусственному полю, так как мы тренировались на натуральном. Думаю, что команда уже готова.

    У нас была тренировка с болельщиками. Они всегда проявляли к нам заботу, мы постарались ответить взаимностью, уделить нашим болельщикам время.

    На самом деле, разницы большой нет, против кого начинать играть — со "Спартаком" или с другой командой. Все равно на протяжении сезона нужно будет сыграть со всеми.

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    • "Спартак" — одна из самых сильных команд РПЛ, у них очень много болельщиков в нашем городе и по всей стране. Ничего страшного, мы к этому готовились. Ждем предстоящую игру», — сказал испанский специалист, слова которого приводит пресс-служба уральского клуба.

    Матч «Оренбург» — «Спартак» пройдет 21 июля, начало — в 17:30 мск.

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