Тренер «Оренбурга»: Мы готовы к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга»поделился ожиданиями от матча сов первом туре РПЛ.

«Команда уже адаптировалась, что касается погодных условий. Нам в этом плане повезло, сильной жары не было, как 40 градусов. Нам пришлось адаптироваться немного к нашему искусственному полю, так как мы тренировались на натуральном. Думаю, что команда уже готова.

У нас была тренировка с болельщиками. Они всегда проявляли к нам заботу, мы постарались ответить взаимностью, уделить нашим болельщикам время.

На самом деле, разницы большой нет, против кого начинать играть — со "Спартаком" или с другой командой. Все равно на протяжении сезона нужно будет сыграть со всеми.

"Спартак" — одна из самых сильных команд РПЛ, у них очень много болельщиков в нашем городе и по всей стране. Ничего страшного, мы к этому готовились. Ждем предстоящую игру», — сказал испанский специалист, слова которого приводит пресс-служба уральского клуба.

Матч «Оренбург» — «Спартак» пройдет 21 июля, начало — в 17:30 мск.