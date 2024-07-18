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    Зиркзе о переходе в «МЮ»: Последние несколько недель были как на американских горках

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    Нападающий Джошуа Зиркзе поделился впечатлениями после перехода в «Манчестер Юнайтед».

    Джошуа Зиркзе
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    Джошуа Зиркзе

    «Последние несколько недель были как на американских горках. У меня были очень хорошие впечатления, и я очень рад оказаться здесь. Очевидно, что переход в "Манчестер Юнайтед" — это что-то очень позитивное.

    Я не могу дождаться, когда начну и продолжу то, что я в основном делал в прошлом сезоне. Я просто надеюсь совершенствоваться каждый день и делать всё, что в моих силах», — приводит слова Зиркзе пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что 14-го июля в «Манчестер Юнайтед» объявили о подписании контракта с нападающим до лета 2029-го года.

    В прошедшем сезоне Зиркзе провел за «Болонью» 34 матча в рамках Серии А, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.

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