Зиркзе о переходе в «МЮ»: Последние несколько недель были как на американских горках

Нападающийподелился впечатлениями после перехода в

«Последние несколько недель были как на американских горках. У меня были очень хорошие впечатления, и я очень рад оказаться здесь. Очевидно, что переход в "Манчестер Юнайтед" — это что-то очень позитивное.

Я не могу дождаться, когда начну и продолжу то, что я в основном делал в прошлом сезоне. Я просто надеюсь совершенствоваться каждый день и делать всё, что в моих силах», — приводит слова Зиркзе пресс-служба клуба.

Напомним, что 14-го июля в «Манчестер Юнайтед» объявили о подписании контракта с нападающим до лета 2029-го года.

В прошедшем сезоне Зиркзе провел за «Болонью» 34 матча в рамках Серии А, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.