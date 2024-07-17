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    Билялетдинов: Возможный переход Миранчука в «Атланту» выглядит странно и непонятно

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    Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что полузащитник Алексей Миранчук перейдет из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Сообщалось, что «Атланта» предлагает Алексею четырехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро за сезон.

    «Вероятно, Миранчуку в "Атланте" предложили какие‑то невероятные условия, и это устроило и "Аталанту", и самого футболиста.

    Но для меня данный переход выглядит странно. В первую очередь подобное сложно себе представить с точки зрения как обстановки в мировом спорте на данный момент, так и сложившейся политической ситуации. На мой взгляд, это непонятно», — приводит слова Билялетдинова RT.

  • Источник: Миранчук согласился на переход в «Атланту»
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    • Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

    В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

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