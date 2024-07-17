Билялетдинов: Возможный переход Миранчука в «Атланту» выглядит странно и непонятно

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что «Атланта» предлагает Алексею четырехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро за сезон.
«Вероятно, Миранчуку в "Атланте" предложили какие‑то невероятные условия, и это устроило и "Аталанту", и самого футболиста.
Но для меня данный переход выглядит странно. В первую очередь подобное сложно себе представить с точки зрения как обстановки в мировом спорте на данный момент, так и сложившейся политической ситуации. На мой взгляд, это непонятно», — приводит слова Билялетдинова RT.
Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.