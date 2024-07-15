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    «Бавария» интересуется Ольмо

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    Хавбек «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо может оказаться в «Баварии».

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    По информации журналиста Фабрицио Романо, мюнхенский коллектив предпримет попытку приобрести 26-летнего испанца, но только в том случае, если сорвутся переговоры о переходе голландского хавбека «ПСЖ» Хави Симонса.

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    • В соглашении Дани Ольмо есть фиксированная сумма выкупа в размере 60 млн евро, но действие этого пункта скоро закончится.

    В сезоне-2023/2024 Ольмо провел в чемпионате Германии 21 матч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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