«Бавария» интересуется Ольмо

Хавбеки сборной Испанииможет оказаться в

По информации журналиста Фабрицио Романо, мюнхенский коллектив предпримет попытку приобрести 26-летнего испанца, но только в том случае, если сорвутся переговоры о переходе голландского хавбека «ПСЖ» Хави Симонса.

В соглашении Дани Ольмо есть фиксированная сумма выкупа в размере 60 млн евро, но действие этого пункта скоро закончится.

В сезоне-2023/2024 Ольмо провел в чемпионате Германии 21 матч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.