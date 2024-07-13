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    «Крылья Советов» готовы отпустить Писарского

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев отметил, что клуб может расстаться с форвардом

    Владимиром Писарским

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    Владимир Писарский
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    Владимир Писарский

    По словам Андреева, рассматривается как аренда, так и полноценная продажа.

    «У "Крыльев Советов" были предложения по Писарскому от клубов РПЛ и ФНЛ. Пока футболист не принял решение о своём будущем.

    Мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу. Всё зависит от желания футболиста и условий, которые нам будут предложены», — приводит слова Андреева Sport24.

    Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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