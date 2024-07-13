«Крылья Советов» готовы отпустить Писарского

Владимиром Писарским

Генеральный директор «Крыльев Советов»отметил, что клуб может расстаться с форвардом

По словам Андреева, рассматривается как аренда, так и полноценная продажа.

«У "Крыльев Советов" были предложения по Писарскому от клубов РПЛ и ФНЛ. Пока футболист не принял решение о своём будущем.

Мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу. Всё зависит от желания футболиста и условий, которые нам будут предложены», — приводит слова Андреева Sport24.

Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи.