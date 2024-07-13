ЦСКА — «Ахмат»: счет матча 2:2, обзор голов

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
В составе москвичей отметились Виллиан Роша и Федор Чалов. За грозненцев забили Надера Гандри и Светослава Ковачева.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Ахмат» (Грозный) — 2:2 (1:2)
Голы: Гандри, 12 (0:1). Виллиан Роша, 27 (1:1). Ковачев, 38 (1:2). Чалов, 79 (2:2)ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 62), Круговой (Риванди, 80), Дивеев (Агапов, 46), Виллиан Роша (Лукин, 46), Келлвен (Гайич, 62), Мойзес (Рядно, 57), Жемалетдинов (Зделар, 46), Обляков (Гайч, 80), Бистрович (Кисляк, 62), Чалов (Койта, 80), Мусаев (Шуманский, 80)«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Адамов, Тодорович, Гандри, Шатара, Камилов, Швец, Ковачев, Садулаев, Агаларов
В первом туре нового сезона РПЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Ростовом» 20 июля, а «Ахмат» на следующий день примет «Краснодар».