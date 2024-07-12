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    Личка: С 60-й минуты у нас начались проблемы

    Футбол Товарищеские матчи Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о товарищеском матче против «Спартака» (1:1, 5:4).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Первый тайм был супер с хорошей игрой с нашей стороны. Второй тоже начали неплохо. К сожалению, Муми и Тюка не использовали свой момент — подвела коммуникация. А с 60-й минуты у нас начались проблемы.

    Нгамалё теперь тренируется забивать и в первом тайме? Я бы хотел, чтобы он забивал как в первом, так и во втором тайме. В прошлом сезоне он спасал нас на последних минутах, сегодня же забил в первой половине. Хочу, чтобы он продолжал в том же духе. Хотелось бы, чтобы все наши игроки группы атаки забивали как можно больше и показывали яркий, атакующий футбол.

    После 60-й минуты качество игры с мячом стало хуже, было много неточных пасов, теряли простые мячи. У Диего же большой опыт, и он теряет мяч максимум один раз из 10 моментов, поэтому он вернулся в центр, Эли пошёл налево, а Бессмертный вышел на правый фланг», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

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