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    Суарес — о сборной Колумбии: Раздражает то, как они пускают слюни, празднуют

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Кубок Америки 2024 Сборная Уругвая Сборная Колумбии
    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес высказался о поражении команды от Колумбии (0:1) в полуфинале Кубка Америки.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    «Всегда происходят какие-то стычки, слова, все что угодно. Но больше всего раздражает то, как они пускают слюни, празднуют — это не имеет никакого смысла.

    Мы выбили сборную Бразилии с турнира, и никто не прошел мимо бразильских игроков. Наоборот, мы пошли и поприветствовали их. Мы коллеги на поле. Мы знаем эмоции, которые испытываешь, когда проигрываешь. Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Сверху за всем наблюдают, все возвращается», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица Кубка Америки

    В финале Кубка Америки сборная Колумбии сыграет с Аргентиной. Матч пройдет 15 июля.

    Уругвай в матче за 3-е место сразится с Канадой.

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