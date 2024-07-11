Суарес — о сборной Колумбии: Раздражает то, как они пускают слюни, празднуют

Нападающий сборной Уругваявысказался о поражении команды от Колумбии (0:1) в полуфинале Кубка Америки.

«Всегда происходят какие-то стычки, слова, все что угодно. Но больше всего раздражает то, как они пускают слюни, празднуют — это не имеет никакого смысла.

Мы выбили сборную Бразилии с турнира, и никто не прошел мимо бразильских игроков. Наоборот, мы пошли и поприветствовали их. Мы коллеги на поле. Мы знаем эмоции, которые испытываешь, когда проигрываешь. Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Сверху за всем наблюдают, все возвращается», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Календарь и таблица Кубка Америки

В финале Кубка Америки сборная Колумбии сыграет с Аргентиной. Матч пройдет 15 июля.

Уругвай в матче за 3-е место сразится с Канадой.