ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДневник Евро. Победный гол Уоткинса, нас ждет финал Испания — Англия
  • 08:39
    • Колумбия победила Уругвай и пробилась в финал Кубка Америки-2024
  • 12:20
    • Гризманн высказался о своем будущем в сборной Франции
  • 12:16
    • «Зенит» продаст Кассьерру в случае подписания Соболева
  • 12:08
    • Дагестанец Ибрагимов подписал контракт с «МЮ»
  • 11:59
    • Семак: Появление Смолова — большой плюс для «Краснодара»
    Все новости спорта

    Гризманн высказался о своем будущем в сборной Франции

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции Евро-2024 Атлетико
    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Франции.

    Антуан Гризманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Гризманн

    Французы проиграли сборной Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.

    «Я плохо начал турнир. Но потом я чувствовал себя все лучше и лучше, но в итоге оказался на скамейке запасных.

    Мы вернемся. Я постарался отдать все силы, учитывая большое количество позиционных и тактических изменений.

  • Мбаппе — главное разочарование Евро-2024. И дело не в маске и сломанном носе
  • Кажется, Килиан Мбаппе до сих пор не пришел в себя после сложнейшего сезона в «Пари Сен-Жермен»
  • Вчера

    • Мне приходилось все время адаптироваться, но такова жизнь футболиста. Многие другие не сыграли ни минуты, поэтому я не собираюсь жаловаться.

    У меня по-прежнему есть желание играть за сборную», — приводит слова 33-летнего футболиста Get French Football News.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» с победы начнёт выступление в Лиге Европы?
  • «Шериф» — «Зиря». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Динамо» Тбилиси сыграет на классе?
  • «Морнар» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Медведев на этот раз не пустит Алькараса в финал Уимблдона?
  • Медведев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.26
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шериф — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Морнар — Динамо Тбилиси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Россия (женщины) — КНДР (женщины)
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алай — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Железничар — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры