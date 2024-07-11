Гризманн высказался о своем будущем в сборной Франции

Нападающий «Атлетико»заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной

Французы проиграли сборной Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.

«Я плохо начал турнир. Но потом я чувствовал себя все лучше и лучше, но в итоге оказался на скамейке запасных.

Мы вернемся. Я постарался отдать все силы, учитывая большое количество позиционных и тактических изменений.

Мне приходилось все время адаптироваться, но такова жизнь футболиста. Многие другие не сыграли ни минуты, поэтому я не собираюсь жаловаться.

У меня по-прежнему есть желание играть за сборную», — приводит слова 33-летнего футболиста Get French Football News.