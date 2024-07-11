Тренер Испании де ла Фуэнте: Ямаль играет так, будто у него гора опыта за плечами

Наставник сборной Испаниивысказался об игре полузащитника Ламина Ямаля.

«Ламин Ямаль творит такие вещи, которые позволяют нам задумываться о том, что он может стать великим. Но в этом случае нам пока надо проявить благоразумие. Мы должны помочь ему не отрываться от реальности и развиваться дальше наилучшим образом. Надо сохранить спокойствие, не торопиться. Когда в Древнем Риме говорили про Цезаря, то произносили: помните, он тоже смертный.

Ламин Ямаль играет так, будто у него гора опыта за плечами. Я счастлив, что он в нашей команде. Уверен, он будет радовать нас еще долгие годы», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля. Матч состоится в Берлине и начнется в 22:00 мск. Испанцы сыграют с командой Франции.

Ранее Испания в полуфинале победила Францию со счетом 2:1.