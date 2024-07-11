Черчесов высказался о соперниках сборной Казахстана по Лиге наций

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
«На чемпионате Европы я смотрел игры Словении и Австрии, которые являются нашими соперниками по Лиге наций.
Ровные команды. Словения — она такая "машинистая". Вратарь Облак — отдельная тема. Но и механизм в целом работает. Австрийцы немного "звезднее", что ли, и играют в более современный футбол. Неслучайно они так выступили на Евро.
Начинаем, правда, с Норвегии, где Холанн и компания. На бумаге мы на своем месте. Но наша задача — менять это на поле. Главное знать, в каком состоянии мы будем к этому моменту. Это важнее всего. Серьезные соперники… будем готовиться», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Напомним, что Черчесов в конца мая стал главным тренером сборной Казахстана.