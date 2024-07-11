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    Тренер «Химок»: Мы не команда пенсионеров

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    Испанский тренер подмосковных «Химок» Франк Артига не считает, что у его команды возрастной состав.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Глушакову — 37, Юсупову — 34, Заболотному — 33. Вас задевает, когда "Химки" сейчас называют командой пенсионеров или даже "сбитых летчиков"? Команда пенсионеров? Не согласен! У нас нормальный баланс.

    Есть опытные футболисты, поигравшие на серьезном уровне. Есть молодежь, которая перенимает у более старших ребят — Глушакова, Заболотного, Юсупова бесценный опыт. Это нормальная ситуация. Вы бы видели, как работают на тренировках те исполнители, которых упомянули в своем вопросе! Все большие профессионалы.

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    Реально ли решить задачу быть в восьмерке с таким составом? Понимаю амбиции Туфана Садыгова. Готов к этому вызову. Все зависит от нас. Попасть в первую восьмерку? Почему нет? У нас крепкий состав, квалифицированные игроки. Если удастся быстро создать единую команду, то все возможно», — сказал Артига «СЭ».

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