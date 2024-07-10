Тен Хаг: Я приехал в «МЮ», чтобы побеждать и завоевывать трофеи

Главный тренервысказался о положительных моментах в клубе перед началом нового сезона.

«Я здесь уже два года. Как я уже говорил, я приехал сюда, чтобы побеждать и завоевывать трофеи. Мы выиграли два трофея после шестилетней паузы, так что мы движемся в правильном направлении.

Теперь приход новых владельцев может помочь нам. Они очень поддерживают нас. За лето мы разработали процесс, и сейчас наши позиции очень сильны.

Мы очень рады, что вокруг основной команды есть сильная структура, которая поможет нам. Они поддерживают нас, и это приносит пользу во многих аспектах — например, в скаутинге и подборе персонала, а также в медицинском и производственном отделах. Это поднимет наши стандарты», — сказал тен Хаг пресс-службе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в прошлом сезоне АПЛ «красные дьяволы» заняли 8-е место в таблице с 60-ю очками в активе. Этим летом руководство «Манчестер Юнайтед» продлило контракт с Эриком тен Хагом до лета 2026-го года.