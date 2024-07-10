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    Мусаев рассказал, почему «Краснодар» вернул Смолова

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал подписание нападающего Федора Смолова.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Смолов перешел в «Краснодар» на правах свободного агента после истечения срока контракта с московским «Динамо».

    «Во-первых, на данный момент Федор — лучший бомбардир в истории "Краснодара". Когда он здесь играл, был образцом центрального нападающего: много открываний за спину, в отвал, отличная игра в штрафной, на опережение, удар с левой, правой ноги.

    Смолов хорошо понимает краснодарский футбол. И у нас с тех времен сохранились хорошие отношения.

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    • Второй момент: мы знали, что он и в 34 года достаточно мотивирован и ему есть что доказывать. Он был недоволен своим игровым временем в весенней части сезона, хотя чувствовал в себе силы.

    Плюс мы понимали, что Колумбия — один из фаворитов Кубка Америки, а значит, Кордоба не вернется в клуб к началу чемпионата и нам придется начинать сезон без него.

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    • У нас есть хороший молодой нападающий Кокшаров, но, к сожалению, его травма еще требует определенного времени на восстановление.

    В общем, нужен был форвард, и мы смогли быстро договориться с Федором», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

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