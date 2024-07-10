Мусаев рассказал, почему «Краснодар» вернул Смолова

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал подписание нападающего

Смолов перешел в «Краснодар» на правах свободного агента после истечения срока контракта с московским «Динамо».

«Во-первых, на данный момент Федор — лучший бомбардир в истории "Краснодара". Когда он здесь играл, был образцом центрального нападающего: много открываний за спину, в отвал, отличная игра в штрафной, на опережение, удар с левой, правой ноги.

Смолов хорошо понимает краснодарский футбол. И у нас с тех времен сохранились хорошие отношения.

Второй момент: мы знали, что он и в 34 года достаточно мотивирован и ему есть что доказывать. Он был недоволен своим игровым временем в весенней части сезона, хотя чувствовал в себе силы.

Плюс мы понимали, что Колумбия — один из фаворитов Кубка Америки, а значит, Кордоба не вернется в клуб к началу чемпионата и нам придется начинать сезон без него.

У нас есть хороший молодой нападающий Кокшаров, но, к сожалению, его травма еще требует определенного времени на восстановление.

В общем, нужен был форвард, и мы смогли быстро договориться с Федором», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».