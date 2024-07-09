Мусаев: «Краснодару» нужны еще два футболиста

Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
«Мы планируем, что клуб пополнят ещё минимум два футболиста. Один из них центральный защитник, нам для комплекта требуются четыре игрока этого амплуа», — сообщил Мусаев «Чемпионату».
В этом межсезонье из «Краснодара» ушли голкипер Матвей Сафонов, защитники Сергей Волков, Хуниор Алонсо, полузащитники Кади Боржес, Михайло Баньяц. А пополнили команду вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Данила Козлов, нападающий Фёдор Смолов.
В настоящее время на Кубке Америки-2024 выступают три игрока защитник Лукас Оласа (Уругвай), хавбек Кевин Кастаньо и форвард Джон Кордоба (Колумбия).