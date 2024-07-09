Мусаев: «Краснодару» нужны еще два футболиста

Главный тренер «Краснодара»сообщил, что в ближайшее время состав команды должны пополнить еще минимум два игрока.

«Мы планируем, что клуб пополнят ещё минимум два футболиста. Один из них центральный защитник, нам для комплекта требуются четыре игрока этого амплуа», — сообщил Мусаев «Чемпионату».

В этом межсезонье из «Краснодара» ушли голкипер Матвей Сафонов, защитники Сергей Волков, Хуниор Алонсо, полузащитники Кади Боржес, Михайло Баньяц. А пополнили команду вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Данила Козлов, нападающий Фёдор Смолов.

В настоящее время на Кубке Америки-2024 выступают три игрока защитник Лукас Оласа (Уругвай), хавбек Кевин Кастаньо и форвард Джон Кордоба (Колумбия).