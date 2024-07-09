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    Мусаев: «Краснодару» нужны еще два футболиста

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что в ближайшее время состав команды должны пополнить еще минимум два игрока.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Мы планируем, что клуб пополнят ещё минимум два футболиста. Один из них центральный защитник, нам для комплекта требуются четыре игрока этого амплуа», — сообщил Мусаев «Чемпионату».

    В этом межсезонье из «Краснодара» ушли голкипер Матвей Сафонов, защитники Сергей Волков, Хуниор Алонсо, полузащитники Кади Боржес, Михайло Баньяц. А пополнили команду вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Данила Козлов, нападающий Фёдор Смолов.

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