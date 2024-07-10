Гризманн высказался о вылете Франции с Евро-2024

Форвард сборной Францииотреагировал на вылет команды с Евро-2024. В полуфинале французы потерпели поражение от Испании (1:2).

«Нам не хватило оборонительной прочности и свежести. Соперник был лучше. Мы знали, что они хорошо бьют издали, и мы пропустили после такого удара. Мы знали, что Ямаль левша, но дали ему пробить с левой ноги. Этот гол подкосил нас, а второй гол через четыре минуты нас прибил.

Это футбол, сегодня мы проиграли. Но мы проиграли большой команде — сборной Испании. У нас не может быть каких оправданий. Соперник был лучше нас во всём», — приводит слова Гризманна TF1.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании сразится либо с Англией, либо с Нидерландами. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.