Дешам: Ответственность за поражение от Испании лежит на мне

Наставник сборной Франциивысказался по поводу неудачной игры форвардовна Евро-2024.

Ранее Франция в 1/2 финала ЧЕ проиграла Испании со счетом 1:2.

«Ответственность лежит на мне. Против сборной Испании такого качества нужно быть на высоте. Я не собираюсь оправдываться, но мы начали подготовку без Орельена Тчуамени, Адриен Рабьо был травмирован, а Упамекано прибыл в сложных условиях.

Мы извлекли максимум пользы из сложившейся ситуации. Я не буду критиковать игроков. По разным причинам они не смогли выложиться на 100 процентов на этом турнире», — цитирует Дешама RMC Sport.