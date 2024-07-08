Жирков: Надеюсь, что испанцы доведут дело до конца и выиграют Евро-2024

Экс-защитник сборнойподелился мнением о перспективах сборнойна Евро-2024.

«Испанцы хорошо играют, остальные команды скучный футбол показывают. Надеюсь, что испанцы доведут дело до конца и выиграют.

Английские команды всегда играют до последней секунды, наверное, это их конёк, всегда настроены на 90+ минут, наверное, это их спасает, они отыгрываются на последних минутах», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Напомним, что в 1/4 финала сборная Испании обыграла хозяев Евро-2024 — Германию в дополнительном времени со счетом 2:1. Уже в полуфинале турнира «красная фурия» встретится с Францией завтра, 9-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.