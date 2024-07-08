ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордДневник Евро. Достижение Пикфорда, Германия требует переигровку, Педри не держит зла на Крооса
  • 21:36
    • Официально: Олисе стал игроком «Баварии»
  • 21:23
    • Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024 на отказе Димитрова
  • 20:13
    • Синнер победил в трех сетах Шелтона на Уимблдоне
  • 18:50
    • Алькарас пробился в 1/4 финала Уимблдона
    Все новости спорта

    Онопко: Есть устная договоренность о проведении матча с Замбией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Тренер сборной России Виктор Онопко высказался по поводу проведения товарищеского матча против Замбии.

    Виктор Онопко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Онопко

    Ранее генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга заявил, что достиг соглашения с РФС о проведении товарищеской встречи в сентябре или октябре этого года.

    «У нас есть информация про матч с Замбией. Сейчас идет обсуждение между Федерацией футбола Замбии и РФС. Есть устная договоренность о проведении матча на уровне посольств.

    Как только будет подписан договор, об этом объявят официально. Скорее всего, матч будет в России», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды не станут отсиживаться в обороне
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сумеет ли «Зенит» одолеть белградцев?
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Джокович дожмет Руне только в пятом сете?
  • Руне — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Свитолина — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Виртус — ФКСБ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Викингур — Шемрок
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ТНС — Дечич
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры