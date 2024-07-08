Онопко: Есть устная договоренность о проведении матча с Замбией

Тренер сборной Россиивысказался по поводу проведения товарищеского матча против Замбии.

Ранее генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга заявил, что достиг соглашения с РФС о проведении товарищеской встречи в сентябре или октябре этого года.

«У нас есть информация про матч с Замбией. Сейчас идет обсуждение между Федерацией футбола Замбии и РФС. Есть устная договоренность о проведении матча на уровне посольств.

Как только будет подписан договор, об этом объявят официально. Скорее всего, матч будет в России», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».