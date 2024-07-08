Мората: Евро-2024 может стать для меня последним турниром в сборной Испании

Капитан сборной Испанииответил на вопрос о критике болельщиков в свой адрес.

«Критика от фанатов? В сборной Испании бывают моменты, когда мне сложно. Мне надоели разговоры о том, что я жертва и что я жалуюсь, но это нормально.

Я просто хочу, чтобы всё закончилось наилучшим образом, и наслаждаюсь этим, потому что это может быть и мой последний турнир с национальной командой. Это зависит от того, как всё пройдёт. Трудно принять такое решение, но это вполне возможно», — приводит слова Мораты Relevo.

Календарь и таблица Евро-2024

Напомним, в полуфинале Евро-2024 Испания сыграет со сборной Франции. Матч пройдет 9 июля, 22:00 мск.