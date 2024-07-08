Ловчев: Молодые игроки могут разлюбить футбол после просмотра матчей сборной Англии

Ветеран «Спартака»высказался о качестве футбола на чемпионате Европы.

«Честно говоря, я разочарован качеством футбола на чемпионате Европы. Матчи сборной Англии под руководством Саутгейта я вообще не могу смотреть.

Когда я езжу на детские турниры, говорю ребятам: "Смотрите футбол". Вот чему они могут научиться, когда смотрят матчи англичан? Они могут его просто разлюбить.

Сборная Испании определенно открытие, потому что они стоят на страже нормального, красивого футбола.

В матче против Франции у них равные шансы, сложно выделить фаворита», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Сборная Англии сыграет в полуфинале Евро-2024 с Нидерландами. Матч пройдет 10 июля, начало — в 22:00 мск.