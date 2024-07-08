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    Дешам: Мы сделаем все возможное, чтобы Мбаппе восстановился

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о физическом состоянии нападающего национальной команды Килиана Мбаппе перед матчем полуфинала Евро-2024 с Испанией.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Он отыграл 110 минут. Нет смысла оставаться на поле, если испытываешь неприятные ощущения. Мы сделаем все возможное, чтобы он восстановился.

    После окончания тяжелого сезона в ПСЖ и травмы, которую он получил (перелом носа), турнир мог бы для него закончиться. Я уверен, что завтра он сделает все, чтобы показать себя с лучшей стороны.

    Это новая ситуация для него — носить маску, меняющую поле зрения. По состоянию на сегодняшний гематома хорошо зажила, и с каждым днем нос становится все крепче», — сказал Дешам Le Figaro.

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    • Напомним, что матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции состоится завтра, 9-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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