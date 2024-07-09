Смогут ли сборные определить победителя в основное время матча?

Испания
Франция
Испания
Путь к 1/2 финала: На групповом этапе «красная фурия» сыграла очень уверенно, команда набрала максимальное количество очков, не пропустила ни одного гола и вышла в плей-офф Евро-2024 с 1-го места.
В 2-х матчах (1/8 финала и 1/4 финала) у сборной Испании больших проблем точно не было, команда продолжала играть уверенно и, пока что, добивается успеха.
Испания — Франция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 1/8 финала Евро-2024 сборная Испании разгромила Грузию со счетом 4:1, пропустив 1-й гол и затем забив 4 безответных мяча.
В 1/4 финала Испания испытала проблемы с Германией. Дело шло до победы «красной фурии», но «бундестим» вдруг сравняла счет на 89-й минуте. Уже в дополнительное время Испания все-таки дожала Германию и вышла в полуфинал.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: Педри (травма), Даниэль Карвахаль и Робен Ле Норман (у обоих — перебор желтых карточек).
Ориентировочный состав: Симон; Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья; Ольмо, Родри, Руис; Ямаль, Мората, Уильямс.
Состояние команды: Сборная Испании еще не проиграла ни одного матча и выглядит чуть ли не самым главным фаворитом Евро-2024, но команде предстоит встретится с не менее мощной сборной Франции.
Франция
Путь к 1/2 финала: Сборная Франции добралась до полуфинала Евро-2024, но групповой этап национальная команда провела не очень уверенно, заняв лишь 2-е место с 5-ю очками в активе.
За 3 матча в группе Франция обыграла только Австрию со счетом 1:0, а также дважды сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).
Последние матчи: В 1/8 финала Евро-2024 сборная Франции обыграла Бельгию с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этом матче французы забили на 85-й минуте благодаря автоголу Яна Вертонгена.
Уже в четвертьфинале Франция испытала большие проблемы с Португалией, сборные довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались французы, выиграв серию одиннадцатиметровый со счетом 5:3.
Ориентировочный состав: Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Канте, Чуамени, Рабьо, Гризманн; Коло-Муани, Мбаппе.
Состояние команды: Пока что, лидеры в атакующей линии сборной Франции выглядят не очень здорово, а на Килиана Мбаппе обрушилась критика со стороны общественности, но главный тренер французов Дидье Дешам поспешил всех успокоить — все будет хорошо.
Статистика для ставок
- Сборная Франции еще не пропустила ни одного гола в матчах плей-офф Евро-2024
- Сборная Испании за 2 матча плей-офф Евро забила 6 голов
- В последних 4-х очных встречах сборные по 2 раза одерживали победы
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 2.75, а на Францию — 3.10, ничью букмекеры оценивают в 2.90.
Тотал меньше 2.5 идет за 1.50, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.60.
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Прогноз: Можно предположить, что матч не ограничится 90 минутами основного времени. Сборные продолжат выяснять отношения в дополнительном времени.
Ставка: Ничья за 2.90.
Прогноз: Несмотря на ничью в основное время, одна из сборных выиграет 1-й тайм.
Ставка: Двойной исход — 12 в 1-м тайме за 1.87.