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    Смогут ли сборные определить победителя в основное время матча?

    Испания — Франция. Прогноз (к. 2.90) на победителя в матче чемпионата Европы

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    Прогноз и ставки на Испания — Франция
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    Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции
    9 июля в рамках 1/2 финала чемпионата Европы по футболу сыграют Испания и Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Полуфинал 09 Июля 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Франция

    Франция

  • Париж
    •

    Испания

    Путь к 1/2 финала: На групповом этапе «красная фурия» сыграла очень уверенно, команда набрала максимальное количество очков, не пропустила ни одного гола и вышла в плей-офф Евро-2024 с 1-го места.

    В 2-х матчах (1/8 финала и 1/4 финала) у сборной Испании больших проблем точно не было, команда продолжала играть уверенно и, пока что, добивается успеха.

    Испания — Франция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1/8 финала Евро-2024 сборная Испании разгромила Грузию со счетом 4:1, пропустив 1-й гол и затем забив 4 безответных мяча.

    В 1/4 финала Испания испытала проблемы с Германией. Дело шло до победы «красной фурии», но «бундестим» вдруг сравняла счет на 89-й минуте. Уже в дополнительное время Испания все-таки дожала Германию и вышла в полуфинал.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: Педри (травма), Даниэль Карвахаль и Робен Ле Норман (у обоих — перебор желтых карточек).

    Ориентировочный состав: Симон; Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья; Ольмо, Родри, Руис; Ямаль, Мората, Уильямс.

    Состояние команды: Сборная Испании еще не проиграла ни одного матча и выглядит чуть ли не самым главным фаворитом Евро-2024, но команде предстоит встретится с не менее мощной сборной Франции.

    Франция

    Путь к 1/2 финала: Сборная Франции добралась до полуфинала Евро-2024, но групповой этап национальная команда провела не очень уверенно, заняв лишь 2-е место с 5-ю очками в активе.

    За 3 матча в группе Франция обыграла только Австрию со счетом 1:0, а также дважды сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).

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    • Последние матчи: В 1/8 финала Евро-2024 сборная Франции обыграла Бельгию с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этом матче французы забили на 85-й минуте благодаря автоголу Яна Вертонгена.

    Уже в четвертьфинале Франция испытала большие проблемы с Португалией, сборные довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались французы, выиграв серию одиннадцатиметровый со счетом 5:3.

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    Ориентировочный состав: Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Канте, Чуамени, Рабьо, Гризманн; Коло-Муани, Мбаппе﻿.

    Состояние команды: Пока что, лидеры в атакующей линии сборной Франции выглядят не очень здорово, а на Килиана Мбаппе обрушилась критика со стороны общественности, но главный тренер французов Дидье Дешам поспешил всех успокоить — все будет хорошо.

    Статистика для ставок

    • Сборная Франции еще не пропустила ни одного гола в матчах плей-офф Евро-2024

    • Сборная Испании за 2 матча плей-офф Евро забила 6 голов

    • В последних 4-х очных встречах сборные по 2 раза одерживали победы

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 2.75, а на Францию — 3.10, ничью букмекеры оценивают в 2.90.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.50, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.60.

    Прогноз: Можно предположить, что матч не ограничится 90 минутами основного времени. Сборные продолжат выяснять отношения в дополнительном времени.

    Ставка: Ничья за 2.90.

    Прогноз: Несмотря на ничью в основное время, одна из сборных выиграет 1-й тайм.

    Ставка: Двойной исход — 12 в 1-м тайме за 1.87.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче Испания — Франция.

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    Испания — Франция: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли сборные определить победителя в основное время матча?
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