Черышев: Никто не знает, как играет сборная Замбии

Главный тренервысказался о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Замбией.

«Никто не знает, как играет сборная Замбии, но если есть возможность провести с ними матч, то почему бы и нет. Нам нужно набираться международного опыта, чтобы быть в тонусе. Это важно не только для главного тренера Карпина, но и футболистов. Попадать в заявку на матчи сборной — это огромный стимул», — цитирует Черышева «Матч ТВ».

Ранее тренер сборной России Виктор Онопко заявил, что существует устная договоренность с Замбией о проведении товарищеского матча, сейчас идет обсуждение между федерациями.