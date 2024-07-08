Ведущий защитник «Барселоны» пропустит начало сезона

Защитник «Барселоны» и сборной Уругваяне сможет играть в ближайшее время из-за мышечной травмы.

По информации El Mundo Deportivo, 25-летний футболист получил повреждение в матче с Бразилией в четвертьфинале Кубка Америки.

Араухо выбыл на срок до двух месяцев, из-за чего ему придется пропустить предсезонную подготовку «Барселоны».

Сборная Уругвая сыграет в полуфинале Копы с командой Колумбии. Матч пройдет 11 июля, начало — в 03:00 мск.

Transfermarkt оценивает стоимость Араухо в 70 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 25 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Действующий контракт Араухо с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в переходе Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария».