Олисе прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

в ближайшее время объявит о переходе атакующего полузащитника «Кристал Пэлас»

По информации Sky Sport, в воскресенье 22-летний француз прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Баварией».

Источник отмечает, что соглашение Олисе с самым титулованным клубом Германии будет рассчитано на пять лет.

Ранее Олисе отклонил предложения от топ-клубов английской Премьер-лиги. Известно, что его хотели подписать «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Transfermarkt оценивает стоимость Олисе в 55 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в АПЛ 19 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.