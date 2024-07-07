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    Тренер «Уфы» о поражении от «Спартака»: Это должно помочь нам переключить скорости

    Футбол Товарищеские матчи Спартак Уфа
    Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачев высказался о поражении своей команды в товарищеском матче со «Спартаком» (0:1).

    Евгений Харлачёв — главный тренер «Уфы»
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    Евгений Харлачёв — главный тренер «Уфы»

    «Провели заключительный контрольный матч на сборе, можно сказать, в Москву мы ехали только из-за спаррингов. Сегодня играли с очень серьёзным соперником, который преподал нам хороший урок, получили много полезной информации. Я считаю, что наши футболисты обучаемые, они должны проанализировать сегодняшнюю игру. Хочется нам пожелать скорее перейти из той лиги, в который мы были ещё по итогам прошлого сезона, на ступеньку выше.

    В сегодняшнем матче была приличная командная скорость, быстрота принятия решений в исполнении соперника, вся эта интенсивность заставляла наших футболистов так же быстрее принимать решения, быстрее перемещаться, быстрее работать с мячом.

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    • Этот спарринг должен помочь нам переключить скорости. Были у нас неплохие моменты, матч мог завершиться и 0:0, и 1:1, и 2:2. Пропустили гол после стандартного положения, невнимательно сыграли в данном эпизоде. В целом я доволен содержанием игры, возвращаемся в Уфу, будем готовиться дома к началу сезона», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба в социальных сетях.

    В следующем матче уфимская команда встретится с «Аланией» 15-го июля в рамках нового сезона Первой лиги. «Спартак» сыграет против «Динамо» 12-го числа в товарищеском матче.

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