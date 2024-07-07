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    Колумбия разгромила Панаму, Бразилия уступила Колумбии в 1/4 финала Кубка Америки

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    Колумбия разгромила Панаму в матче 1/4 финала Кубка Америки — 5:0.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    Голы в матче забили Джон Кордоба (8-я минута), Хамес Родригес (15-я), Луис Диас (41-я), Ричард Риос (70-я) и Мигель Борха (90+4-я). Родригес также записал на свой счет две результативные передачи.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    В другом четвертьфинале Уругвай одолел Бразилию в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки — 0:0 (пенальти — 4:2).

    На 74-й минуте уругвайский полузащитник Наитан Нандес получил красную карточку и оставил Уругвай в меньшинстве.

    В основное время команды не забили голов, а в серии пенальти точнее оказались игроки Уругвая — 4:2. За Бразилию свои 11-метровые удары не реализовали Эдер Милитао (отбил вратарь) и Дуглас Луис (попал в штангу), а у уругвайской команды не забил Хосе Хименес (отбил вратарь).

    В полуфинале Кубка Америки Уругвай сыграет с Колумбией.

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