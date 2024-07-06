Роналду: Мы хотели большего. Мы заслуживали большего

Капитан сборной Португалии по футболуобратился к болельщикам после вылета с Евро-2024.

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за всё, что вы нам дали, и за всё, чего мы достигли на сегодняшний день. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться. Вместе», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.

Португалия и Франция не выявили сильнейшего в основное время в матче 1/4 финала Евро-2024. Португальцы проиграли трехцветным в серии пенальти.