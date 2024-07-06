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    Роналду: Мы хотели большего. Мы заслуживали большего

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    Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к болельщикам после вылета с Евро-2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за всё, что вы нам дали, и за всё, чего мы достигли на сегодняшний день. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться. Вместе», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.

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