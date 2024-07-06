Мбаппе: Я сказал тренеру, что больше не могу

Нападающий сборной Францииотметил, что он лично попросил главного тренера команды Дидье Дешама заменить его в перерыве после первого тайма дополнительного времени матча 1/4 финала Евро-2024 против Португалии.

Французы одолели соперника в серии пенальти — 5:3.

«Да, я сам попросил замену. После основного времени мы с тренером обсуждали это и договорились, что я попробую провести хотя бы половину дополнительного времени.

После этого я сказал Дешаму, что больше не могу, что слишком устал. Он согласился меня заменить», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22:00 мск.