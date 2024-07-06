Мбаппе: Я сказал тренеру, что больше не могу

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Французы одолели соперника в серии пенальти — 5:3.
«Да, я сам попросил замену. После основного времени мы с тренером обсуждали это и договорились, что я попробую провести хотя бы половину дополнительного времени.
После этого я сказал Дешаму, что больше не могу, что слишком устал. Он согласился меня заменить», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22:00 мск.