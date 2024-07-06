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    Мартинес: Печальный момент, футболисты сражались

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    Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о вылете от Франции в четвертьфинале Евро-2024.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    Португальцы проиграли в серии пенальти. Команда реализовала на один 11-метровый меньше, чем соперник.

    «Печальный момент, футболисты сражались. Они сделали все, что мы отрабатывали. Они показали ценности португальского футбола. Грустный момент, болельщики заслуживали того, чтобы отпраздновать, но мы не справились. Мы отдали все силы.

    Мы хорошо показывали себя, владея мячом, хорошо оборонялись, используя персональную опеку, создали немало моментов. Но дело было в том, что мы не забили. И это жестоко. Сегодня серия пенальти сложилась не в нашу пользу.

    Лучший матч при мне с точки зрения командных действий? Несомненно. После игры в раздевалке было много эмоций. То, что сделали Пепе, капитан… Наши футболисты благодаря этому опыту вырастут. Мы показали свое лицо, создавали моменты, создавали угрозу на финальной трети поля. После такого выступления вперед можно смотреть с гордостью», — приводит слова Мартинеса Record.

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