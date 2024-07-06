Корнеев: Самая большая проблема Франции в середине поля

Бывший российский футболиствысказался о главной проблеме сборной Франции на Евро-2024. Он считает, что у команды есть проблемы в середине поля.

«Самая большая проблема Франции в середине поля — в ней слишком много игроков, которые действуют на оборону. Я не понимаю, почему Дешам сразу не ставит наконечника, оставляя Гризманна десяткой. Пускай те же фланги будут с Дембеле и Мбаппе. Тогда у тебя получается реальный баланс.

В этом я не понимаю тренера. Он выстроил какое‑то своё болото непроходимое и ждёт своего шанса. Эта тактика, к сожалению, работает», — сказал Корнеев на «Матч ТВ».

Франция за выход в финал поборется со сборной Испании. Ранее испанцы нанесли поражение Германии.