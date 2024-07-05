Ширер сравнил Роналду со старым и избитым львом в матче со Словенией

Экс-форвардвысказался об игре нападающего сборнойв матче 1/8 финала Евро-2024 со(0:0, 3:0 по пен.).

«Уважали ли вы его настойчивость? Или испытывали жалость? Не казалось ли вам, что Роналду всегда хочет быть центральной фигурой? Я чувствовал что-то подобное. Но кое-что я ещё и увидел.

Я увидел льва; старого льва, да, избитого и в синяках, который кончиками когтей цеплялся за своё положение главы прайда, не в силах или не желая отпускать эту ситуацию», — приводит слова Ширера The Athletic.

Напомним, что сборная Португалии пробилась в 1/4 финала Евро-2024, где встретится с Францией сегодня, 5-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.