Нагельсман: Мы хорошо подготовлены и уверены, что сможем показать отличную игру

Главный тренер сборнойподелился мыслями перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с

«Надеюсь, наша подготовка завершена. Мы решили, кто выйдет в стартовом составе. Вчера у нас было много индивидуальных бесед и просмотрено много видео.

Мы хорошо подготовлены и уверены, что сможем показать отличную игру», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Германии сыграет в четвертьфинале Евро-2024 с Испанией сегодня, 5-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.