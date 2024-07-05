Кто окажется победителем в матче Испания — Германия?

5 июля в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сыграют Испания и Германия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Германия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания

Путь к 1/4 финала: По итогам группового этапа Евро-2024 «красная фурия» заняла 1-е место, набрав 9 очков из 9-и возможных. Сборная Испании выиграла все 3 матча в своей группе.

Команда до сих пор считается одним из главных фаворитов Евро-2024. Сборная Испании за все 4 матча на турнире пропустила только 1 гол, «красная фурия» уверенно прошла 1/8 финала и готовится к четвертьфиналу.

Последние матчи: В рамках 1/8 финала Евро-2024 сборная Испании разгромила Грузию со счетом 4:1, не оставив шансов сопернику во 2-м тайме. До этого испанцы обыграли Албанию (1:0).

Во всех 4-х матчах Испания одержала победу, в 3-х из которых оставила свои ворота в неприкосновенности. В 1-м туре группового этапа «красная фурия» разгромила Хорватию со счетом 3:0, а затем обыграла Италию (1:0).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Ориентировочный состав: Симон; Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья; Руис, Родри, Педри; Ямаль, Мората, Уильямс.

Состояние команды: Сборная Испании находится в полной боевой готовности — у команды нет травмированных игроков, а яркие лидеры и креативные игроки находятся в отличной форме.

В последней очной встрече, которая прошла в 2022-м году на чемпионате мира, сборные Испании и Германии сыграли вничью (1:1). В том поединке «бундестим» сумел уйти от поражения на 83-й минуте.

Германия

Путь к 1/4 финала: Для сборной Германии это домашний Евро, многие ожидали увидеть мощную команду, которая готова побеждать. Пока что, «бундестим» оправдывает ожидания и уверенно идет к победе на Евро-2024.

По итогам группового этапа сборная Германии заняла 1-е место в группе А с 7-ю очками в активе. За все 4 матча на Евро команда забила 10 голов — это лучший результат на турнире.

Последние матчи: В 1/8 финала Евро-2024 Германия одолела сборную Дании со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого, в 3-м туре группового этапа команда сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

У сборной Германии 3 победы и 1 ничья на этом Евро. В 1-м туре группового этапа команда разгромила Шотландию со счетом 5:1, а после обыграла Венгрию (2:0).

Ориентировочный состав: Нойер; Киммих, Рюдигер, Та, Раум; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц.

Состояние команды: У сборной Германии, как и у Испании, есть яркие лидеры, которые точно смогут помочь команде в предстоящем матче четвертьфинала. К примеру, полузащитник Джамал Мусиала за 4 матча на Евро уже забил 3 гола.

Помимо этого, Кай Хаверц отлично справляется со своей ролью нападающего в сборной. Форвард за 4 встречи сумел дважды поразить ворота соперника и сделать 1 ассист.

Статистика для ставок

Сборная Германия — самая результативная на Евро-2024 (10 голов в 4-х матчах)

Сборная Испании выиграла все 4 матча на Евро, пропустив за этот период лишь 1 гол

В 3-х из 5-и последних очных матчах команды сыграли вничью

Ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 2.70, а на Испанию — 2.85, ничью букмекеры оценивают в 3.15.

Тотал меньше 2.5 идет за 1.80, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.03.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что сборные сыграют вничью в основное время матча.

Ставка: Ничья за 3.15.

Прогноз: В 1-м тайме сборные будут играть более осторожно, также прогнозируем ничью.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.10.