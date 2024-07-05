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    Официально: Ди Грегорио — игрок «Ювентуса»

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    Вратарь «Монцы» Микеле Ди Грегорио перешел в «Ювентус».

    Микеле Ди Грегорио
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    Микеле Ди Грегорио

    Туринский клуб на официальном сайте объявил, что арендовал 26-летнего вратаря у «Монцы» за 4,5 млн евро с опцией выкупа за 13,5+2 млн.

    «Микеле переходит в "Ювентус" в качестве обладателя приза лучшему вратарю Серии А в прошлом сезоне, который был заработан благодаря его отличной игре за "Монцу".

    Среди вратарей, игравших в Серии А в прошлом сезоне, Ди Грегорио сделал больше всего сейвов — 127 в 33 матчах. В прошлом сезоне ни один вратарь Серии А не сделал больше сейвов в одном матче, чем его девять в матче с "Наполи" в декабре.

    Мы с нетерпением ждём возможности увидеть его в деле. Добро пожаловать в "Ювентус", Ди Гре!» — гласит заявление «Ювентуса».

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