Официально: Ди Грегорио — игрок «Ювентуса»

Вратарьперешел в

Туринский клуб на официальном сайте объявил, что арендовал 26-летнего вратаря у «Монцы» за 4,5 млн евро с опцией выкупа за 13,5+2 млн.

«Микеле переходит в "Ювентус" в качестве обладателя приза лучшему вратарю Серии А в прошлом сезоне, который был заработан благодаря его отличной игре за "Монцу".

Среди вратарей, игравших в Серии А в прошлом сезоне, Ди Грегорио сделал больше всего сейвов — 127 в 33 матчах. В прошлом сезоне ни один вратарь Серии А не сделал больше сейвов в одном матче, чем его девять в матче с "Наполи" в декабре.

Мы с нетерпением ждём возможности увидеть его в деле. Добро пожаловать в "Ювентус", Ди Гре!» — гласит заявление «Ювентуса».