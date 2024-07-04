Семин рассказал, что поможет сборной Португалии выиграть у Франции

Известный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча между сборнымив четвертьфинале Евро-2024.

«В сборной Португалии очень квалифицированные игроки. Если они решат проблему Роналду, пройдут дальше.

С другой стороны, Роналду в высшей степени профессионал. Наверное, он улучшит свою игру в матче с Францией.

Что касается Франции, то я думаю, что они должны быть в финале Евро. Франция идет по восходящей.

Мне очень понравилась их последняя игра с Бельгией», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Матч Португалия — Франция состоится 5 мая в Гамбурге, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

На текущем чемпионате Европы Криштиану Роналду провел уже четыре матча, в которых не забил ни одного гола.