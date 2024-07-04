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    Семин рассказал, что поможет сборной Португалии выиграть у Франции

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    Известный тренер Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Португалии и Франции в четвертьфинале Евро-2024.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «В сборной Португалии очень квалифицированные игроки. Если они решат проблему Роналду, пройдут дальше.

    С другой стороны, Роналду в высшей степени профессионал. Наверное, он улучшит свою игру в матче с Францией.

    Что касается Франции, то я думаю, что они должны быть в финале Евро. Франция идет по восходящей.

    Мне очень понравилась их последняя игра с Бельгией», — приводит слова Семина «Чемпионат».

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    • Матч Португалия — Франция состоится 5 мая в Гамбурге, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    На текущем чемпионате Европы Криштиану Роналду провел уже четыре матча, в которых не забил ни одного гола.

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