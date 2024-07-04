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    Рюдигер — про встречу с Испанией: Две лучшие команды Евро сыграют друг с другом

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    Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Евро с Испанией.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «Это большая и важная игра, классика, я просто с нетерпением жду ее. На мой взгляд, две лучшие команды турнира встретятся друг с другом. Я вижу игру на равных. Мы должны быть готовы к бою.

    Нам нужно иметь смелость идти вперед, потому что они тоже уязвимы. Они прессингуют высоко, это можно преодолеть. Но для этого нам нужно хорошо владеть мячом и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. И мы не можем совершать ошибок», — цитирует Рюдигера Bayern & Germany.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Испания и Германия сыграют друг с другом 5 июля.

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