Рюдигер — про встречу с Испанией: Две лучшие команды Евро сыграют друг с другом

Защитник сборной Германииподелился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Евро с Испанией.

«Это большая и важная игра, классика, я просто с нетерпением жду ее. На мой взгляд, две лучшие команды турнира встретятся друг с другом. Я вижу игру на равных. Мы должны быть готовы к бою.

Нам нужно иметь смелость идти вперед, потому что они тоже уязвимы. Они прессингуют высоко, это можно преодолеть. Но для этого нам нужно хорошо владеть мячом и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. И мы не можем совершать ошибок», — цитирует Рюдигера Bayern & Germany.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Испания и Германия сыграют друг с другом 5 июля.