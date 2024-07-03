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    Стоцкий: Пока непонятно, где продолжу карьеру. Ждем вариантов

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    Экс-футболист «Пари НН» Дмитрий Стоцкий ответил на вопрос о своем будущем.

    Дмитрий Стоцкий
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    Дмитрий Стоцкий

    «Личного разговора не было, но было объявлено, что если "Пари НН" останется в РПЛ, то соглашение продлят. Но контракт закончился, я уехал домой, а предложения не было. Позвонили и сказали: "Спасибо за работу". Ожидал ли я, что клуб свяжется со мной? Думал, что начнется какое-то обсуждение. Но его не было.

    Пока непонятно, где продолжу карьеру. Ждем вариантов. "Балтика"? Конечно, хотелось бы начать и закончить дома. Но пока тоже особо предложения нет. Следующий клуб — последний в карьере? Может быть, не последний, но кататься в таком возрасте тяжело. Хотя пару лет я бы еще смог отыграть. Я понимаю, мне не 10 лет еще выступать и большая часть карьеры позади. В то же время я чувствую силы еще пару лет поиграть в футбол. А там уже, как даст здоровье», — цитирует Стоцкого «Спорт-Экспресс».

    За три сезона в «Пари НН» Стоцкий провел за нижегородскую команду 71 матч, забив 5 мячей.

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