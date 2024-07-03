ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуЭгоистичный и неэффективный. Сборной Португалии пора прощаться с Роналду
  • 17:39
    • Сафиуллин , уступая по сетам 0:2, победил Черундоло в первом круге Уимблдона
  • 12:38
    • Сафонов выехал из России, несмотря на задолженность по алиментам
  • 12:15
    • Винисиус пропустит матч с Уругваем в четвертьфинале Кубка Америки
  • 11:51
    • Руководители российского футбола обсудили создание лиги закрытого типа
    Все новости спорта

    Гюндоган: Сейчас Родри входит в число двух-трех лучших опорников в мире

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Испании Футбол Испании
    Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган оценил игру хавбека национальной команды Испании Родри.

    Илкай Гюндоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илкай Гюндоган

    «Сейчас он входит в число двух-трех лучших опорников в мире. Может, он и есть лучший. Ему всегда можно сделать передачу, он всегда готов к этому. Он почти всегда принимает верные решения и почти никогда не теряет мяч. В своем составе его хотели бы видеть каждый тренер, каждая команда», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что сборная Германии в 1/8 финала Евро-2024 обыграла Данию со счетом 2:0. В четвертьфинале турнира национальная команда встретится с Испанией 5-го июля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли динамовцы обуздать «гробарей»?
  • «Динамо» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • «Аль Гаиш» не проиграет «Аль-Иттихаду», «Динамо-Минск» и «Шемрок Роверс» одержат победы
  • Экспресс дня 4 июля. Прогноз и ставки
  • 3.29
    •
  • Окажет ли Эквадор сопротивление Аргентине?
  • Аргентина — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Динамо — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.29
  • Экспресс дня 4 июля
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Нэшвилл
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гремио — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байя — Жувентуде
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Куяба — Ботафого
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Касаткина — Миядзаки
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры