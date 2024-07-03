Гюндоган: Сейчас Родри входит в число двух-трех лучших опорников в мире

Полузащитник сборной Германииоценил игру хавбека национальной команды Испании

«Сейчас он входит в число двух-трех лучших опорников в мире. Может, он и есть лучший. Ему всегда можно сделать передачу, он всегда готов к этому. Он почти всегда принимает верные решения и почти никогда не теряет мяч. В своем составе его хотели бы видеть каждый тренер, каждая команда», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Германии в 1/8 финала Евро-2024 обыграла Данию со счетом 2:0. В четвертьфинале турнира национальная команда встретится с Испанией 5-го июля.