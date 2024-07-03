Давид Вилья: Хотелось бы надеяться, что сборная Испании сможет выиграть Евро-2024

Бывший нападающий сборнойсравнил национальную команду на Евро-2024 с той, которая выиграла Евро-2008.

«В 2008-м в чевертьфинале мы играли с Италией, сейчас — с Германией. Я не хочу быть пессимистом, потому что уверен, что Испания сможет обыграть Германию, но за два года до Евро-2008 мы играли с очень сильными командами, играли и проигрывали.

Я бы хотел, чтобы мы как нация не забывали, что впереди нас ждёт чемпионат мира. Хотелось бы надеяться, что мы сможем выиграть Евро-2024, это стало бы отличным подспорьем для будущего сборной Испании», — приводит слова Вильи онлайн-издание Marca.

Напомним, что сборная Испании в 1/8 финала обыграла Грузию со счетом 3:0. В четвертьфинале турнира «красная фурия» встретится с Германией 5-го июля.