Семак поделился ожиданиями от Летнего кубка

Наставник «Зенита»высказался о предстоящем Летнем кубке.

Напомним, в товарищеском международном турнире также сыграют «Црвена Звезда», «Атлетико Тальерес» и «Сочи».

«Проводить матчи на стадионе в присутствии болельщиков — ​прекрасно для команды, которая готовится к новому сезону. Мы этому факту очень рады. И соперники, с которыми нам предстоит встретиться, очень интересные, играющие достаточно интенсивно.

Для нас важно проверить в деле наших ребят: и пришедших, и тех, кто вернулся, и тех, кто у нас уже долго играет. Нужно определиться, кто будет лучше готов к старту чемпионата», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на официальном сайте.

Матчи Летнего кубка пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля.