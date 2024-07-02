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    «Химки» не смогли выиграть у «Велеса»

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    «Химки» сыграли вничью с московским «Велесом» в рамках товарищеского матча.

    Франк Артига — главный тренер «Химок»
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    Франк Артига — главный тренер «Химок»

    Игра завершилась со счетом 0:0.

    В начале матча игрок «Велеса» Чингиз Магомадов не реализовал пенальти.

    Позднее во вторник «Химки» проведут контрольный матч с тульским «Арсеналом».

    «Химки»: Бурыченков, Исаенко (Волков, 46), Варатынов, Тассано, Ориньо (Юзепчук, 46), Мелентиевич (Касимов, 46), Юсупов, Абдуллахи (Котев, 46), Панченко (Корян, 46), Руденко (Порохов, 46), Садыгов.

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    • В предыдущем матче «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» со счетом 4:1.

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