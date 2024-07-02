«Химки» не смогли выиграть у «Велеса»

Франк Артига — главный тренер «Химок» Фото: globallookpress.com
Игра завершилась со счетом 0:0.
В начале матча игрок «Велеса» Чингиз Магомадов не реализовал пенальти.
Позднее во вторник «Химки» проведут контрольный матч с тульским «Арсеналом».
«Химки»: Бурыченков, Исаенко (Волков, 46), Варатынов, Тассано, Ориньо (Юзепчук, 46), Мелентиевич (Касимов, 46), Юсупов, Абдуллахи (Котев, 46), Панченко (Корян, 46), Руденко (Порохов, 46), Садыгов.
В предыдущем матче «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» со счетом 4:1.