Инвестор «Химок»: Цель для нового тренера — попасть в первую восьмерку РПЛ

Франк Артига Фото: globallookpress.com
«Решение о назначении принимал спортивный блок клуба. Решили попробовать иностранную школу.
Цель на следующий сезон для тренера — попасть в первую восьмерку, повторить наш клубный рекорд в РПЛ», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».
Артига заменил в «Химках» Андрея Талалаева, под руководством которого команда в минувшем сезоне выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ.
Испанец в сезоне-2023/2024 возглавлял московскую «Родину», которая заняла пятое место в Первой лиге.