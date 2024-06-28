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    Инвестор «Химок»: Цель для нового тренера — попасть в первую восьмерку РПЛ

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    Основной инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал назначение испанца Франка Артиги на пост главного тренера подмосковной команды.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Решение о назначении принимал спортивный блок клуба. Решили попробовать иностранную школу.

    Цель на следующий сезон для тренера — попасть в первую восьмерку, повторить наш клубный рекорд в РПЛ», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

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    • Артига заменил в «Химках» Андрея Талалаева, под руководством которого команда в минувшем сезоне выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ.

    Испанец в сезоне-2023/2024 возглавлял московскую «Родину», которая заняла пятое место в Первой лиге.

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