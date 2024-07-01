«Кристал Пэлас» подписал полузащитника сборной Японии

объявил о переходе полузащитника сборной Японии

Камада перешел в лондонский клуб на правах свободного агента после истечения срока контракта с римским «Лацио».

Контракт японского футболиста с «Кристал Пэлас» рассчитан на два года.

Камада ранее играл под руководством главного тренера «Пэлас» Оливера Гласнера в немецком «Айнтрахте».

В сезоне-2023/2024 Камада провел в итальянской Серии А 29 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» может подписать полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема, младшего брата Джуда Беллингема.