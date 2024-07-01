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    «Кристал Пэлас» подписал полузащитника сборной Японии

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    «Кристал Пэлас» объявил о переходе полузащитника сборной Японии Даити Камады.

    Даити Камада
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    Даити Камада

    Камада перешел в лондонский клуб на правах свободного агента после истечения срока контракта с римским «Лацио».

    Контракт японского футболиста с «Кристал Пэлас» рассчитан на два года.

    Камада ранее играл под руководством главного тренера «Пэлас» Оливера Гласнера в немецком «Айнтрахте».

    В сезоне-2023/2024 Камада провел в итальянской Серии А 29 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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