Григорий Иванов: Шатов будет обычным тренером

Президент «Урала»рассказал о будущей ролии почему остановил свой выбор в качестве главного тренера на Евгении Аверьянове.

«Почему решили доверить пост главного тренера Евгению Аверьянову? Евгений Геннадьевич давно в нашем клубе, поработал со многими большими тренерами, набрался серьезного опыта.

Думаю, что даже раньше надо было доверить ему этот пост. Но получилось так, как получилось. Считаю его молодым, амбициозным, знающим специалистом. Мы все на него рассчитываем.

Олег Шатов может по ходу сезона переквалифицироваться из тренера в играющего тренера? Нет, скорее всего, не сможет. Дело не в здоровье. Олег сделал свой выбор, решил пойти по тренерскому направлению.

Работает с большим желанием. Мы предоставили ему такую возможность. Шатов состоялся как футболист. Думаю, и в новой роли себя здорово проявит. Перспективы у него есть», — сказал Иванов «СЭ».

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